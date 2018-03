Elle respire encore: qu'elle est noire, la vie

En trame de fond, chuchotements, bruits de déglutition, respirations haletantes, paroles étouffées (certains acteurs portent un petit micro qui amplifie leur voix), le tout sur un fond sonore vibratoire qui crée dès le départ un sentiment d'oppression. Certains se parlent entre eux : un couple, dont la fille évoque, avec son babillage incessant, des ailleurs lointains comme une échappatoire, un duo qu'on présume mère et fille, dont la relation semble tissée d'amour-haine... Un homme, qui se fait un peu narrateur, parsème l'action de quelques remarques, commentant son action et celle des autres qu'il désigne comme «l'identité numéro 13», «les identités 6 et 9», et notant sur 10 l'intensité des contacts physiques. C'est dire à quel point les êtres sont désincarnés ici.

Champ de bataille

Si, au départ, on a l'impression que chacun vaque à sa petite affaire, rapidement, la cohabitation de ces «identités» dans l'espace provoque des tensions sourdes, de plus en plus palpables, interrompues à trois reprises par un strident bruit d'alarme qui stoppe l'action. On a alors droit à quelques moments d'unisson - majoritairement des chutes sur le sol synchronisées -, et même à une certaine tendresse enrobée de maladresse, qui disparaît vite, trop vite.

Chez Niel, le groupe disparate, en opposition et en tension, ne se transforme pas, comme on le voit parfois, en une communauté où la force du nombre et la solidarité ont raison des différences. Au contraire. Rire maniaque, violence qui gronde, agressions, insultes, mesquinerie, indifférence, cris: des relations noires se dessinent entre ces identités perdues, qui consomment aussi, éperdument et désespérément, le fruit de la chair dans des ébats amoureux et échanges de salive. Éventuellement, ils finissent par tomber, mollement et résignés, au combat. Vrai champ de bataille, les corps jonchent le sol, inanimés, sont traînés, manipulés, soulevés, puis délaissés.

Si on ne peut nier la qualité artistique du travail ici présenté, il reste qu'on se demande, un peu lassé en fin de parcours, où exactement le metteur en scène veut en venir en restant obstinément du côté obscur. «On fait quoi maintenant?», fait écho la dernière survivante à se tenir debout, le regard fixé sur les spectateurs et les mains agrippées à l'écran de tulle, en nommant ensuite par leur nom complet quelques personnes qui, on le présume, se trouvent dans la salle.

En effet, Niel pose la question de façon frontale, et sans donner l'esquisse d'une réponse: qu'adviendra-t-il quand la race humaine aura laissé aller son dernier souffle, accablée par la vacuité de son existence? Un constat brutal, à faire sien... ou pas.

* * *

Elle respire encore. Metteur en scène et chorégraphe: Jérémie Niel. Jusqu'au 17 mars, à l'Agora de la danse.