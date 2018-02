Les Marguerite (s): océan d'amour

Mario Cloutier

Les Marguerite(s), ce sont trois interprètes exceptionnelles - Louise Lecavalier, Céline Bonnier et Sophie Desmarais - qui rendent avec justesse et émotion la pensée et la parole des femmes à travers les siècles. Parfait spectacle pour la réouverture d'Espace Go, après des mois de travaux.