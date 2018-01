La meute: la cruauté des loups

Sophie semble ébranlée, troublée. Elle dit manquer de sommeil et avoir aussi perdu son emploi. Elle restera plus longtemps que prévu dans cette maison reculée où elle semble reprendre vie.

Dans ce thriller psychologique, le réalisme de la prémisse de départ est entrecoupé par des scènes solo où Sophie se remémore des violences qu'elle aurait vraisemblablement subies: insultes, menaces de viol, de mort, etc.

Une relation trouble s'installe entre Sophie et Martin, jeune homme désoeuvré ayant des penchants colériques. Amitié, complicité, peut-être plus, mais Sophie n'est pas la personne qu'elle prétendait être au départ...

Sans en dévoiler davantage, disons que la nouvelle pièce de Catherine-Anne Toupin est d'une actualité troublante. On connaît bien la violence qu'elle décrit; on la retrouve sur toutes les tribunes, dans toutes les plateformes.

Son traitement classique du sujet est relevé par une mise en scène juste et attentive de Marc Beaupré. Les éclairages et la musique servent admirablement son travail qui joue constamment entre l'ombre et la lumière, la réalité du temps présent de la pièce et le passé étrange de Sophie.

Lise Roy (Louise) et Catherine-Anne Toupin (Sophie) sont excellentes, mais c'est Guillaume Cyr qui joue ici son va-tout émotif avec une générosité totale.