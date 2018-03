Dance Me: rendez-vous manqué

La distribution est étoilée: une idée portée par Louis Robitaille, qui est derrière la renaissance des BJM, les interprètes fabuleux de la compagnie, trois chorégraphes reconnus internationalement (Andonis Foniadakis, Annabelle López Ochoa, Ihsan Rustem), une direction musicale assurée par le talentueux Martin Léon, une dramaturgie signée par l'homme de théâtre québécois Éric Jean et, évidemment, la musique et les mots du regretté Cohen.

Inexplicablement, pourtant, Dance Me rate sa cible. Le plus décevant est que presque jamais, au cours de ses 80 minutes, l'esprit de Cohen ne sera réellement évoqué. Son oeuvre, profonde et spirituelle, touchait à l'universel; à l'opposé, on nous sert ici une succession de morceaux chorégraphiques qui n'effleurent que la surface des choses, sans réellement susciter l'émotion.

L'écrin scénographique est pourtant fort joli, et bien rodé. Un écran amovible accueille les projections à l'arrière-scène, mais au final, son utilisation est assez convenue, malgré quelques clins d'oeil bien pensés. Des rangées de projecteurs sur pied entourent la scène, permettant de moduler joliment la lumière, notamment dans le numéro d'ouverture, prometteur, où des silhouettes anonymes avancent vers le public, entre l'ombre et la lumière, sur la pièce Here Is Your Love.

Orgie de mouvements

Cependant, plusieurs éléments laissent perplexe. Que ce soit sur Lover, Lover, Lover, puis Dance Me to the End of Love ou encore Everybody Knows, le trio de chorégraphes oppose à la langueur et à la sensualité de la voix de Cohen une gestuelle très énergique, voire hyperactive, faite de duos, de trios et de mouvements d'ensemble déployant à outrance la virtuosité des interprètes et qui finit par donner le tournis.

Les membres s'envolent et s'élancent dans toutes les directions, les corps tournoient, s'enlacent, se repoussent, roulent par terre, glissent sur le sol... La retenue n'est pas au menu.