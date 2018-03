Préfère novembre de Louis-José Houde: légende d'automne

Louis-José Houde commence à prendre son envol et à franchement dérider son public. Il bouge sur scène, s'anime au fil de ses textes pour traiter de sujets plutôt graves comme la pénurie d'eau potable, le racisme et l'homophobie, avec doigté et intelligence. L'humoriste propose ainsi de belles observations sans pour autant faire la morale aux spectateurs qui rient de bon coeur.

L'humoriste rend également hommage avec beaucoup de tact aux victimes de violences sexuelles qui brisent le silence 20 ans plus tard.

«Il ne faut pas avoir honte des rapports non consentants. Juste des consentants! Moi, j'ai honte de la moitié!», observe-t-il avant de se lancer dans un numéro nettement plus léger sur ses relations d'un soir.

Son sketch sur les mères de famille monoparentale est sans doute le plus efficace et le plus drôle de la soirée. Sur une note plus légère, il déclare qu'elles sont les meilleures dates au monde.

Louis-José Houde boucle la boucle dans une finale parfaite et n'aura, après 75 minutes, pas manqué une seule fois sa cible.

Préfère novembre est un spectacle soigneusement réglé sans jamais être trop figé. Louis-José Houde surfe des sujets graves aux plus légers grâce à des textes qui sentent le vécu. Ce qui lui permet de rendre crédibles et uniques des sujets exploités pourtant maintes fois par ses collègues artisans de l'humour.

Louis-José Houde propose un spectacle mature, précis et intelligent, avec un petit vent de folie et de nostalgie qu'il traîne avec lui depuis ses premiers pas sur scène, il y a 15 ans. Un petit vent de novembre qui promet un tonnerre d'applaudissements.

Préfère novembre, à l'Olympia, jusqu'au 16 décembre