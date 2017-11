L'Iliade: yo, la guerre yo!

Marc Beaupré et Stéfan Boucher y ont mis plusieurs années, mais le résultat est exceptionnel. Le temps, la réflexion et le bel ouvrage se sentent dans les moindres détails de cette production de L'Iliade. Une oeuvre qui nous redit - puisqu'à l'évidence du chaos moral du monde actuel, il faut le répéter - la folie des hommes. Leur orgueil, leur jalousie et leur égoïsme qui détruisent tout.

Dans cette adaptation, on passe rapidement et intelligemment sur l'avant et l'après-Iliade (l'enlèvement d'Hélène et le cheval de Troie) pour se concentrer sur Achille et son talon qui ne se situe pas où on pourrait le penser. La véritable faille du héros grec, c'est sa dévorante vanité.

Né et sculpté pour se battre, le parfait soldat refuse de reprendre l'épée parce qu'il s'est fait voler sa caisse de retraite - on paraphrase ici - par son gouvernement. À l'époque, ça s'appelait un roi.

Il laisse son meilleur ami, le vaillant et jeune Patrocle - peut-être son amoureux, selon certaines versions -, prendre son armure et son casque pour se battre à sa place. Son adversaire, le héros troyen Hector, le tue, Achille se venge, tue tout le monde, même un enfant, avant de terrasser Hector, comme il se doit. On résume ici.

Mais il y a la manière. Ah, la manière!

Tout en respectant certains codes anciens - comme l'utilisation du choeur -, Marc Beaupré renouvelle l'approche du texte en faisant décrire l'action plus qu'en la jouant. Mais le jeu lui-même s'enrichit d'une gestuelle empruntée au langage des signes et aux arts martiaux. Sans dépassement de coups.