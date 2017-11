Dans le champ amoureux: triangle du désamour

2017, un jeune couple. Un lit comme arène de boxe au centre de la salle. Dans le coin gauche: une romancière débutante. Dans le coin droit: un doctorant en philosophie. En coulisses: l'ex-copain de la jeune femme. Si triangle il y a, c'est celui du désamour. Un triangle des Bermudes relationnel où ça chauffe, ça explose et où tous les coups sont donnés.

Après avoir ciblé un groupe de jeunes femmes qui fait Table rase dans sa première pièce, Catherine Chabot fouille le lit défait d'un couple en déroute. Poursuivant son approche hyperréaliste des relations humaines, son texte réalise une mise à nu totale, au propre et au figuré, des petites et grandes misères de la vie à deux.

Entendre la voix de Catherine Chabot, c'est constater à quel point rien ne change sur la planète couple: routine, infidélité, mensonges et hypocrisie, compromis et victimisation, mesquinerie et égoïsme. Le propos est cru, sauvagement drôle par moments, et la conclusion, inévitablement triste.

Les trois acteurs - Catherine Chabot, Francis-William Rhéaume et Fayolle Junior Jean - sont excellents. Dans l'ordre: elle est idéaliste, hyperactive et jalouse, lui, brillant mais condescendant, l'ex, candide et amoureux transi. Les trois sont à peine matures, mais déjà brûlés par l'expérience du couple.