Le Wild West Show de Gabriel Dumont: bouillon de culture

Irrévérencieux

La pièce mêle vaudeville et western américain, chant et danse traditionnels amérindiens, poésie et rodéo, jeu-questionnaire télévisé et imitation de personnalités (Don Cherry et René Lecavalier commentant un match de hockey). On a même droit à un combat de boxe entre le «prophète» Riel et le mal-aimé premier ministre du Canada, John A. Macdonald.

Entre parodie et cabotinage, les sketches sont entrecoupés par des scènes plus dramatiques.

À défaut «d'une grossière manipulation de l'Histoire» à l'anglaise, Le Wild West Show privilégie l'éclatement formel, l'irrévérence du propos et l'anachronisme historique. La mise en scène de Mani Soleymanlou tente tant bien que mal de mettre du liant à cette matière fluide, décousue. La distribution s'amuse, comme si elle jouait dans une revue (et corrigée) de fin d'année... 1885!

Ce spectacle en six langues (dont l'anglais, le cri, le français et l'algonquin) est une coproduction du Théâtre français du CNA, du Nouveau Théâtre Expérimental, du Théâtre Cercle Molière et de La Troupe du Jour. Après Montréal, il sera présenté à Winnipeg et Saskatoon.

On y va?

Oui, si vous aimez la parodie, le vaudeville expérimental, les spectacles éclatés et les points de vue multiples sur une réalité historique.

* * *

Le Wild West Show de Gabriel Dumont. Collectif d'auteurs (dont Jean Marc Dalpé, Alexis Martin, Yvette Nolan, etc.). Mise en scène de Mani Soleymanlou. Avec Alexis Martin, Jean Marc Dalpé, Émilie Monnet, etc. Au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui jusqu'au 18 novembre.