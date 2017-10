Les secrets de la Petite Italie: mamma mia!

Tony ne tient pas en place. Partie faire les courses depuis plusieurs heures, sa femme tarde à revenir. Elle ne reviendra pas. Toute la famiglia est réunie, inquiète, lorsqu'apparaît sa fille Ivana, qui était auparavant... son fils! Oh, mamma mia!

La plus récente pièce de Steve Galluccio, Les secrets de la Petite Italie, commence comme un vaudeville qui tournera peu à peu au vinaigre. Les blagues grivoises et les clichés se succèdent jusqu'au moment où surgit Ivana, la transgenre par laquelle arrive le scandale.

Son arrivée met fin aux petites hypocrisies et aux gros mensonges d'une famille conservatrice, figée dans un passé qui semble bel et bien révolu. Dans ce clan névrosé et décousu, seul le patriarche qui a connu la guerre, Lino, semble comprendre ce qui se trame réellement.

Le spectacle a la chance de miser sur un trio de choc composé de Michel Dumont (Lino), Roger La Rue (Tony) et François-Xavier Dufour (Ivana) dans les rôles principaux. Les échanges épicés impliquant leurs personnages représentent les meilleurs moments de la pièce. À d'autres moments, par contre, certains monologues tombent carrément à plat.