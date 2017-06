La vague parfaite: nouvelle vague ***1/2

Un groupe de jeunes vit à l'écart du monde dans une île du Pacifique. Dans leur paradis bucolique, ils n'ont qu'à boire du jus vert, forniquer et exprimer leur extrême coolness sur leur planche de surf.

La vague parfaite du titre, un tsunami, leur permettra d'atteindre leur nirvana cosmique, mais le ressac qui s'ensuivra sera d'autant plus difficile à surmonter.

Un narrateur à la voix radiophonique raconte cette histoire qui parodie l'opéra, oui, mais tout autant le vocabulaire des dudes faussement désinvoltes, les Ken et Barbie aux cerveaux vides, et de tous les travers de la culture commerciale au rabais, ou encore de quelques élites artistiques comme Björk.

Flottant entre le kitsch assumé et l'humour néo-absurde, les textes de chanson (il n'y a presque pas de texte parlé) en font voir de toutes les couleurs à la plus simple logique et à la langue française. D'ailleurs, on y entend aussi des airs en allemand, en italien et en espagnol. C'est de l'opéra, pardi!

Ça se passe dans le futur, mais c'est bien de notre époque superficielle et égoportraitée ad nauseam qu'il est question ici. De l'opportunisme, du manque d'empathie et du désoeuvrement ambiant aussi.

Mais les créateurs surfent sur ces questions plutôt que de les prendre de front. La vague parfaite, c'est du rire en boîte, de l'eau gazeuse embouteillée pour nous faire digérer la morosité.

La musique est presque constante, l'humour déjanté tout autant, ainsi que les trouvailles de mise en scène (avec ses surtitres absurdes, notamment) et de scénographie (toute de voiles et de cordes multifonctionnelles).

Malgré une deuxième partie qui étire la vague et frappe quelques écueils narratifs, l'interprétation savoureuse et attachante des acteurs-chanteurs nous maintient dans une pétillante bulle d'été des plus bienvenues.

Parmi tous ces artistes de talent, soulignons particulièrement les performances de Sylvain Paré et de Cécile Muhire. Pour leur jeu, leur voix et leur charisme, il s'agit là de noms à retenir.

Que voilà du théâtre amusant, coquin, saugrenu, qui évite - pas toujours, mais la plupart temps - le continent de plastique de la vulgarité.

La vague parfaite. Texte d'Olivier Morin et de Guillaume Tremblay. Mise en scène de Guillaume Tremblay. Au Théâtre d'aujourd'hui, jusqu'au 10 juillet.