Peer Gynt: être soi-même

Olivier Morin et sa troupe font de Peer Gynt, une pièce d'Henrik Ibsen écrite il y a 150 ans, un spectacle drôle, intelligent et ludique, ayant des résonances bien actuelles.

Est-il possible d'être soi-même si on vit dans le monde? Encore faut-il se connaître et se reconnaître, c'est-à-dire sans lunettes roses.

Peer Gynt (à prononcer «Père Gunte») en est incapable. C'est un optimiste opportuniste, un ado attardé à l'imaginaire magnifique, mais qui, par son immaturité, est aussi un briseur de coeurs.

Banni de son village après avoir séduit une jeune mariée, le jeune homme va de par le monde répandre ses espoirs fous et sa dégaine sympathique, mais vaine. Peer Gynt ment comme il respire et, même s'il est tout à fait attachant, le jeune homme multipliera les ravages sur son passage.

En parallèle avec un certain imaginaire poétique bon enfant, les rêves de Peer Gynt tournent surtout autour du pouvoir. Il désire être roi, prophète et aimé de toutes les femmes, qui sont à ses yeux «toutes les mêmes».

Un propos universel

Toute ressemblance avec un certain président dans sa maison de poupée, pardon blanche, est intéressante, quoique jamais surlignée. Les clichés «arabes» sautent aux yeux, mais dans un sens totalement ludique aussi. Les trolls sont ici méchants et inoffensifs, personnages des cavernes qui devraient y rester.