Prédictions 2017: la soirée est (assez) réussie

Bien qu'il ait la réputation au sein du groupe d'être le plus discret, Olivier Niquet est une des grandes surprises de Prédictions 2017. Ses extraits sonores ou visuels fonctionnent à merveille et il livre son texte avec aisance sur scène. Le «Niquet 2017» est d'ailleurs un grand cru, avec des expressions et des ajouts au dictionnaire hilarant comme «Avoir plusieurs arcs à son violon» (Martine Ouellet) ou «Avoir la lèche courte» (Marc Bergevin). Fidèle à son personnage de La soirée, Fred Savard est quant à lui revenu sur les temps forts du 375e anniversaire de Montréal et a tiré un bilan des plus cynique et drôle de l'année en santé.

L'humour cru de Fabien Cloutier

On retrouve avec plaisir les univers respectifs des gars de La soirée, mais il est plus ardu de rattacher l'humour de Fabien Cloutier à leur univers. Bien que le comédien et humoriste livre la marchandise, il donne l'impression au cours de ses interventions de ne pas appartenir au même spectacle que ses complices. Son débit est le même que lors de son spectacle solo et on aurait aimé retrouver le Fabien Cloutier plus radiophonique du temps de ses chroniques à Plus on est de fous, plus on lit!. Plus cru que ses confrères, il navigue également dans un autre style d'humour, avec notamment une chronique environnementale sur la masturbation.

Prédictions 2017 se termine par une amusante recension des critiques que le spectacle va recevoir. Les cinq comédiens et le metteur en scène préfèrent décidément toujours tirer les premiers. Mais nous nous réservons tout de même le mot de la fin. Si vous êtes amateur de la première heure de La soirée et que vous avez toujours voulu y assister, Prédictions 2017 est pour vous. Mais si vous vous attendez à un spectacle d'humour en bonne et due forme, vous faites fausse route.