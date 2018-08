Menu québécois pour les 15 ans de la TOHU

Jean Siag

La Presse La Presse Suivre @jeansiag

La TOHU a dévoilé hier soir le contenu de sa 15e saison. Une programmation 100 % québécoise qui débutera le 10 octobre avec la reprise de la première création de Machine de Cirque. Un collectif mené par les frères Dubé, Vincent et Raphaël, qui réunit sur scène les virtuoses de la planche coréenne Maxim Laurin et Ugo Dario, le jongleur Yohann Trépanier et le musicien Fred Lebrasseur.