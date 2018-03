Montréal complètement cirque: les soeurs de Lhasa de Sela présenteront Sisters

Avec Lhasa, ils étaient dix enfants, dont six soeurs. Le hasard a fait que trois d'entre elles sont devenues artistes de cirque. Ayin, Sky et Miriam ont fait leurs débuts en cirque à San Francisco, avec le Pickle Family Circus, compagnie de cirque fondée par les parents de Gypsy Snider - qui a elle-même cofondé Les 7 doigts de la main à Montréal au début des années 2000. Tout est lié, vous verrez.

«On s'est connues à l'école Urban High School, dans un quartier hippie de San Francisco, nous raconte Gypsy Snider. Sky était ma meilleure amie. Je l'ai convaincue de faire du cirque avec ma famille. On venait de cercles bohèmes. Puis, ses soeurs Ayin et Miriam ont embarqué. Lhasa préférait la musique. Mon premier numéro de main à main, je l'ai fait avec Miriam, qui était voltigeuse. Elle avait 9 ans, moi 15.»

Les premiers séjours de Lhasa à Montréal étaient familiaux. La jeune auteure, chanteuse et musicienne venait ici pour voir ses soeurs, qui étudiaient à l'École nationale de cirque de Montréal (à la gare Dalhousie, devenue le quartier général du Cirque Éloize). Sky est devenue trapéziste, Ayin, fil-de-fériste et Miriam, voltigeuse et équilibriste.

Ensemble, de gré et de force

L'idée de ce spectacle est venue d'Ayin et Miriam, maintenant dans la quarantaine, qui habitent toutes les deux en France.

«On a commencé à travailler ensemble tout doucement, nous dit Miriam de Sela. Sans savoir exactement ce qu'on ferait. Petit à petit, notre projet s'est précisé, on a eu envie de parler de notre relation entre soeurs. Une relation obligée, où chacune tente de trouver sa propre identité, mais où on est tout le temps ramenées l'une à l'autre. C'est à ce moment-là qu'on a fait appel à Gypsy parce qu'elle est très liée à notre histoire et à notre famille», ajoute-t-elle.

Gypsy Snider n'a pas été difficile à convaincre.

«Toute la famille de Sela est très intense et très proche, et ils ont tous trouvé le bonheur dans la créativité et les arts, la poésie, la musique, le cirque.»

«Mais en même temps, ils ont travaillé fort pour trouver leur voie. Sisters parle de ça. De l'univers parallèle de deux soeurs qui s'aiment, mais qui sont condamnées à vivre ensemble et qui cherchent à échapper à cette relation», ajoute Gypsy Snider.

La voix de Lhasa

Ce spectacle, promet Gypsy Snider, sera à l'image de l'univers artistique de Lhasa. «Il y a un monde fabuleux qui va beaucoup plus loin que sa musique, analyse-t-elle. Un monde très coloré, à la fois musical, visuel et sonore. Le spectacle sera simple, beau, intime et fin. Avec un côté hypnotique. Une sorte de conte dans lequel deux soeurs cherchent leur bonheur.»

Les soeurs de Sela partageront la scène avec un autre artiste de cirque, William Underwood (un maître du mât chinois), mais aussi avec la harpiste Sarah Pagé, qui a joué avec Lhasa (et, plus récemment, avec les Barr Brothers). Elle interprétera d'ailleurs ses pièces, tout en narrant l'histoire. Évidemment, on entendra aussi la voix de Lhasa, qui sera «très présente».

«C'est encore embryonnaire, mais je peux vous dire, par exemple, qu'on fera une interprétation instrumentale de la pièce Anywhere on This Road», révèle Miriam.

«Il y a plein de chansons de Lhasa qu'on veut retrouver dans le spectacle, on n'a pas encore tout décidé, mais je peux vous dire qu'on entendra sa chanson Soon This Space Will Be Too Small.»

Ayin, qui a mené une fabuleuse carrière de fil-de-fériste, a dû réorienter sa vie à l'époque où sa soeur Lhasa est tombée malade. «Elle a eu une tumeur bénigne au cerveau, qui a eu un effet sur son équilibre, détaille Gypsy Snider. Elle ne pouvait plus marcher en ligne droite. Elle crée aujourd'hui des parfums, et sur scène, elle va jouer parce qu'elle est aussi actrice, mais elle va aussi créer des odeurs.»

Même s'il ne s'agit pas d'un hommage à Lhasa, Sisters est une pièce qui abordera l'univers «fantastique» de Lhasa et de ses soeurs. Un parcours qui croise celui de Gypsy Snider, qui a vécu des moments précieux avec la chanteuse.

«On avait beaucoup d'affinités musicales et littéraires», nous confie Gypsy Snider, qui se sent très proche des soeurs de Sela. «Lhasa était ma confidente et ma meilleure copine à Montréal, rappelle-t-elle. J'ai eu un cancer en même temps qu'elle [en 2008]. Elle était là quand j'ai eu mes premiers traitements, et j'étais là pour elle. J'étais sûre qu'elle allait s'en sortir et que j'allais mourir, parce que mon cancer était à un stade plus avancé que le sien. Finalement, j'ai survécu et elle, non.»

Sisters sera présenté du 8 au 14 juillet au Théâtre Outremont. Les billets seront mis en vente le 28 mars.