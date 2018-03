Chute mortelle de Yann Arnaud: «Des accidents, malheureusement, ça arrive»

«Ce risque, c'est quand même notre métier»

Matias Plaul, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil (Zed, Iris) et les 7 doigts, a eu l'occasion de réfléchir à la question l'été dernier. L'artiste d'origine argentine a eu un traumatisme crânien lors d'une chute au mât chinois, dans un spectacle présenté sur une scène extérieure par Montréal complètement cirque. «S'il n'y avait pas eu de tapis, je ne serais pas là, parce qu'on était dehors. Ça m'a sauvé la vie. Mais ça dépend des disciplines», indique celui qui est maintenant complètement rétabli.

«Moi, je ne crois pas que ça vaut la peine de mourir en faisant du cirque. Je veux faire autre chose plus tard, avoir des enfants.»

«Personnellement, je ne me suis jamais poussé trop loin. Si je suis fatigué, j'y vais plus tranquillement, c'est tout, explique Matias Plaul. Mais des accidents, malheureusement, ça arrive. Comme ça m'est arrivé. Est-ce que certains artistes vont trop loin? Ça se peut, mais en général, je ne crois pas. La vérité, c'est qu'on peut mourir en faisant n'importe quoi. Malgré ce risque, c'est quand même mon métier. Mais je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait mettre ma vie en danger. Et je suis sûr que c'était pareil pour Yann.»

Trop d'artistes?

Il y a moins de deux ans, l'artiste de cirque Karina Silva Poirier, qui avait un numéro aérien dans le spectacle La Nouba du Cirque du Soleil, s'est fracturé le crâne après avoir fait une chute de 30 pieds lors d'une répétition. La jeune femme a miraculeusement survécu à l'accident, mais elle est toujours en réadaptation.

La cofondatrice des 7 doigts de la main, Gypsy Snider, n'a pas voulu commenter l'accident de Yann Arnaud, mais elle croit que le nombre d'artistes de cirque est en cause.

«Le risque est le même, mais aujourd'hui, avec la multiplication des sports extrêmes et du nombre d'artistes de cirque, j'ai l'impression que cette prise de conscience du risque est peut-être moins bien comprise. Il reste que c'est l'essence du cirque.»

Est-ce qu'avec la popularité croissante du cirque et le nombre de plus en plus important de spectacles qui sont présentés, les artistes ne vont pas un peu plus loin qu'avant?

«Oui, plus les gens prennent des risques acrobatiques élevés, plus ça entraîne les autres à en prendre, admet Gypsy Snider. Par contre, on a une règle d'or: si un artiste n'est pas dans son élément ou ne se sent pas capable de faire un numéro, pour quelque raison que ce soit, on lui dit de ne pas le faire. Même si c'est au milieu du spectacle, on s'en fout! Je parle toujours à nos artistes de l'intelligence de l'acrobate. Il n'y a rien de plus facile que d'enlever un numéro ou de le remplacer par autre chose. On adapte le spectacle. Si on n'est pas capable de faire un show qu'on va pouvoir jouer huit fois par semaine, ça sert à quoi?»