Un acrobate du Cirque du Soleil meurt à la suite d'une chute

L'athlète d'expérience faisait son numéro de sangles aériennes lorsqu'il a fait une chute sur la scène. Des manoeuvres d'urgence ont été faites sur place, mais il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, à l'hôpital. L'artiste, fin trentaine, laisse dans le deuil sa conjointe, sa petite fille de deux ans et ses collègues et amis du Cirque.

« La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et dévastée par cette tragédie. Yann était avec nous depuis plus de 15 ans et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître. Au cours des jours et semaines à venir, nous concentrerons notre énergie à appuyer la famille de Yann et tous nos employés, particulièrement l'équipe de VOLTA, alors que nous traversons ces moments difficiles tous ensemble », a dit Daniel Lamarre, Président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

Ce n'est pas le premier membre du Cirque du Soleil qui perd la vie durant un spectacle. En 2013, l'acrobate Sarah Guillot-Guyard avait fait une chute lors d'une représentation de Kà, à Las Vegas. En 2016, c'est le technicien de scène Olivier Rochette qui perdait la vie après avoir été happé mortellement par un équipement durant le spectacle Luzia, à San Francisco. Olivier Rochette était le fils de Gilles Ste-Croix, l'un des fondateurs du Cirque du Soleil.

La troupe québécoise présente 19 spectacles simultanément, en tournée ou en résidence permanente. Daniel Lamarre a fait le voyage jusqu'à Tampa dimanche matin pour rencontrer les collègues de Yann Arnaud.

Les représentations du spectacle Volta ont été annulées dimanche.