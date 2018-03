Mort d'un acrobate au Cirque du Soleil: «On ne s'explique pas ce qui est arrivé»

L'athlète d'expérience, l'aîné de la troupe sur ce spectacle, a fait une chute d'environ cinq mètres sur la scène, devant les spectateurs. La force de l'impact a été amplifiée, car il était en mouvement, de retour vers son partenaire de scène, dans les airs. Des manoeuvres d'urgence ont été faites sur place, mais il a succombé à ses blessures plus tard à l'hôpital. L'artiste, fin trentaine, laisse dans le deuil sa conjointe et sa petite fille de deux ans qui étaient toutes deux à Tampa au moment du drame, puisqu'elles accompagnaient l'artiste en tournée.

« La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et dévastée par cette tragédie. Yann était avec nous depuis plus de 15 ans et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître », a dit Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil qui s'est lui-même rendu à Tampa dimanche matin.

« J'ai été réveillé la nuit dernière et j'ai pris le premier avion », explique le PDG du Cirque du Soleil.

« C'est un des pires jours de ma vie », a confié en entrevue téléphonique Daniel Lamarre, qui est avec le Cirque depuis 17 ans. Trois psychologues sont auprès de la troupe qui est très affligée par le décès de l'artiste, dit-il.

Les représentations du spectacle Volta ont été annulées dimanche. Elles étaient les deux dernières prévues à Tampa. Le spectacle doit reprendre dans deux semaines, à East Rutherford dans le New Jersey, près de New York, mais Daniel Lamarre explique que la situation sera réévaluée à ce moment-là. « Je ne veux pas que les gens travaillent s'ils ne se sentent pas prêts », a-t-il dit.

Questions de sécurité

Une enquête des autorités floridiennes, équivalentes à la CSST, est en cours pour établir ce qui a causé la chute de Yann Arnaud samedi soir. Le Cirque du Soleil mène aussi une enquête interne pour expliquer cette chute mortelle, mais selon Daniel Lamarre, ce n'est pas une défectuosité dans l'équipement qui serait en cause. « On ne s'explique pas ce qui est arrivé », dit Daniel Lamarre, qui précise que ce genre de numéro est présenté depuis des années au Cirque, mais que c'est le premier accident sérieux qui se produit.

Par contre, ce n'est pas le premier membre du Cirque du Soleil qui perd la vie durant un spectacle. En 2013, l'acrobate Sarah Guillot-Guyard avait fait une chute lors d'une représentation de Kà, à Las Vegas. En 2016, c'est le technicien de scène Olivier Rochette qui perdait la vie après avoir été happé mortellement par un équipement durant le spectacle Luzia, à San Francisco. Olivier Rochette était le fils de Gilles Ste-Croix, l'un des fondateurs du Cirque du Soleil.

La troupe a 34 ans et les trois accidents mortels se sont produits dans les dernières années. « Le volume de spectacles s'est multiplié par 1000 dans les années récentes, dit Daniel Lamarre. Quand il y a plus de voitures sur la route, il y a plus de risques d'accident. »

La troupe québécoise présente 19 spectacles simultanément, en tournée ou en résidence permanente.

« Les arts du cirque, de façon générale, comportent un niveau de risque, dit Daniel Lamarre. Il faut vivre avec, mais aussi avoir les meilleures mesures de sécurité. [...] On sait que nos normes sont extrêmement élevées. »

Daniel Lamarre doit rencontrer la conjointe de Yann Arnaud plus tard dimanche.