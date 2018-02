Coups de coeur de la TOHU: nos numéros chouchous

Mizuki Shinagawa (tissu)

Cette jeune artiste de cirque japonaise terminera ce printemps sa formation à l'École nationale de cirque de Montréal. Son numéro de tissu, que l'on verra dans le spectacle de fin d'année de l'École, est époustouflant. Vive et agile, Mizuki exécute ses figures à une vitesse rarement observée. Voilà une discipline (dangereuse) où on a parfois l'impression que les artistes s'empêtrent dans le fichu tissu. Pas ici. Audacieuse, rapide et sûre d'elle, Mizuki multiplie les acrobaties avec une grâce et une témérité absolues.

Julius et César (main à main)

On a découvert ce numéro le printemps dernier dans le spectacle des finissants de l'École nationale de cirque de Montréal (2017). Julius et César, originaires de l'Allemagne et de la France, forment un duo tout en contraste. Julius est le costaud porteur germanique. César, le voltigeur français naïf et impertinent. Leurs numéros sont parfaitement exécutés, sans un tremblement. En plus, leur humour clownesque est irrésistible. On nous dit qu'ils viennent de se joindre à Éloize. Une bien bonne nouvelle pour nous.