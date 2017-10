Fusillade à Las Vegas: le Cirque fait un don de 1 million

Un don de 500 000 $ sera d'abord versé dans un fonds destiné aux familles des victimes. Mais le Cirque offrira également 5000 billets gratuits aux premiers répondants - policiers, ambulanciers et pompiers - pour ses huit spectacles permanents présentés à Las Vegas.

«Nous avons le coeur brisé par cet acte de violence insensé qui a frappé notre communauté et nous pleurons les victimes (et leurs familles) de cette tragédie, a écrit le vice-président de la division des spectacles permanents du Cirque à Las Vegas, Jerry Nadal. Las Vegas est notre maison et ceux qui y vivent notre famille», a-t-il ajouté.

Le Cirque compte participer à d'autres événements artistiques destinés à venir en aide aux familles des 59 victimes de Las Vegas, dont un concert bénéfice qui sera annoncé prochainement.