Crystal: le Cirque brise la glace

Le Cirque du Soleil a dévoilé hier, dans un aréna de Saint-Roch-de-l'Achigan, des extraits de son nouveau spectacle sur glace, qui sera présenté à Québec et à Montréal au mois de décembre. Première surprise: la mise en scène de Crystal a été confiée aux cofondateurs des 7 doigts, Shana Carroll et Sébastien Soldevila.

Non, Crystal ne sera pas un spectacle de patinage artistique, nous ont assuré les créateurs du Cirque du Soleil, qui ont voulu «surprendre leur auditoire». N'empêche, la moitié des 40 interprètes sont des patineurs professionnels. Mais avec un contingent d'artistes de cirque, ils multiplient les prouesses acrobatiques. Seuls, en duos ou en groupe. Le PDG du Cirque, Daniel Lamarre, espère que Crystal sera le premier d'une série de spectacles sur glace.

Shana Carroll et Sébastien Soldevila, qui forment aussi un couple, ont amorcé leur carrière d'acrobates avec le Cirque du Soleil. Mais depuis 15 ans, c'est avec les 7 doigts qu'ils travaillent à titre d'interprètes et de créateurs. N'empêche, Shana Carroll a travaillé sur au moins deux productions du Cirque à titre de chorégraphe acrobatique (Iris, Paramour). C'est Daniel Lamarre qui leur a proposé de... sauter sur la glace.

Shana Carroll avoue avoir toujours eu envie de concevoir un spectacle acrobatique sur glace. Consciente des parallèles qu'on serait tenté de faire avec Disney on Ice ou les Ice Capades, la chorégraphe et metteure en scène croit qu'entre le cirque et le patin, il y a un «mariage parfait». Le Cirque a d'ailleurs fait appel à l'ex-champion canadien de patinage artistique Kurt Browning pour guider les deux créateurs.

Le scénario de la 42e production du Cirque n'est pas sans rappeler l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Crystal, une jeune fille qui peine à trouver sa place et qui cherche un sens à sa vie, passe à travers la glace d'un étang gelé pour faire un long voyage dans un monde imaginaire. Voyage au terme duquel elle remontera à la surface et s'assumera pleinement comme femme, mais aussi comme artiste.

Le premier extrait de Crystal présenté aux médias (Tempête) met en scène une vingtaine d'artistes - acrobates et patineurs artistiques. Banquine, portées, équilibres, la première chose qui saute aux yeux, c'est que tous les interprètes ne sont pas en patins. Plusieurs d'entre eux portent de petites chaussures à crampons qui leur permettent de faire des acrobaties autrement impossibles à réaliser sur la glace.

Le deuxième extrait (Cours de récréation/Hockey) rappelle le numéro de clôture de Volta (avec les vélos BMX). On y voit une demi-douzaine de patineurs extrêmes s'élancer sur des rampes disposées au centre et aux quatre coins de la patinoire. Du parkour acrobatique sur glace, en quelque sorte. Avec des projections (très réussies) qui nous renvoient l'image d'une machine à boules (Pinball Machine).

Dans le dernier segment que nous avons pu voir (Salle de bal), un artiste aérien fait un très beau numéro de sangles, seul, puis en duo avec le personnage de Crystal (qui, elle, est en patins). Autour d'eux, trois autres artistes font des figures aériennes. Eux aussi termineront leur numéro en duo sur la pièce Halo de Beyoncé. La musique puisera d'ailleurs dans le répertoire populaire, nous dit-on.

Parmi les autres disciplines de cirque que l'on verra dans Crystal: le trapèze ballant, la jonglerie, le patinage synchronisé et le mât chinois. «C'est vraiment un défi, nous confie Sébastien Soldevila. Oui, il y a des affinités naturelles entre le patinage et le cirque, on travaille avec des athlètes qui sont aussi des artistes, mais il a quand même fallu combiner les deux et créer de nouvelles figures.»

Les billets seront en vente à compter du 22 septembre.