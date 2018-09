Les chaises: Gilles Renaud et Monique Miller honorés

Pour leur interprétation du touchant couple du Vieux et de la Vieille dans Les chaises d'Eugène Ionesco, les comédiens chevronnés Gilles Renaud et Monique Miller ont chacun reçu un prix Gascon-Roux, hier soir au Théâtre du Nouveau Monde (TNM).

La récompense est remise chaque année par les abonnés du TNM, qui votent parmi les productions de la saison précédente.

La mise en scène de René Richard Cyr ainsi que la musique de François Dompierre pour la comédie musicale de Michel Tremblay Demain matin, Montréal m'attend ont aussi été récompensées.

De plus, le TNM a remis la bourse Équité et Diversité à l'acteur d'origine caribéenne Philippe Racine et la Bourse à la création Jean-Louis Roux conjointement à Fanny Britt et à Alexia Bürger. Les deux femmes seront en résidence d'écriture au TNM pour une pièce qui sera créée au printemps 2020.