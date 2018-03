Le Quartier des spectacles veut se doter d'une assurance artistique

«Il y en a qui ont 80 places, d'autres ont 3000 places. Elles vont toutes pouvoir profiter de ce système-là à la hauteur de leur capacité d'investissement et à la hauteur de leur capacité de générer des revenus», explique Jacques K. Primeau.

Au Club Soda, le grand patron Michel Sabourin se réjouit à «l'idée d'une mise en commun des ressources afin que les salles puissent permettre aux producteurs de réduire leurs risques et aller dans des productions plus significatives dans le Quartier». «Les billets sont difficiles à vendre», a-t-il dit, et les salles du Quartier des spectacles «ont été fouettées» par la multiplication des concurrents.

«Dans notre cas, on viserait à augmenter le nombre d'artistes locaux qui sont en mesure de se produire», a-t-il continué. M. Sabourin a donné en exemple un cas où un producteur hésite à programmer un artiste pour un deuxième soir en raison du risque financier.

«C'est très excitant pour nous, cette idée de développer avec nos collègues des projets à la fois inusités et complémentaires à l'offre culturelle», a pour sa part affirmé Sandra O'Connor, directrice du Monument-National. La salle appartient à l'École nationale de théâtre du Canada.

Mme O'Connor a évoqué la possibilité de prendre le risque de produire un projet issu d'une collaboration entre écoles de théâtre.

Quant à M. Primeau, il offre l'exemple de l'opéra Another Brick in the Wall développé par l'Opéra de Montréal l'an dernier. «Un coup que l'investissement est fait, ça offre un potentiel de spectacle de calibre international et donc d'aller chercher des revenus à l'extérieur», a-t-il dit.

Le cabinet de la ministre de la Culture n'a pas rappelé La Presse.