Ce qui cloche avec la Place Bell

André Germain, de Mont-Laurier, se souviendra longtemps de son passage à la Place Bell avec sa femme et ses petits-enfants, mais pas pour les bonnes raisons : arrivé la veille chez sa soeur, il raconte être parti de Saint-Jérôme à 9 h 30 pour la représentation de 11 h des patrouilleurs canins. Toujours pris dans la file à 10 h 50, il a laissé sa famille aller au spectacle pour ne la retrouver qu'à... 12 h 25, une fois le rideau tombé. « Ça m'a coûté 55 $ pour un spectacle que je n'ai pas vu et je ne suis pas le seul qui a subi ça », déplore-t-il. À noter : le stationnement de la Place Bell compte 700 places, tandis que l'amphithéâtre peut accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs.

The crowd was electric. The venue was not. pic.twitter.com/co5wGZgHWt

L'équipe de LCD Soundsystem n'a pas voulu commenter son expérience lavalloise. Maryse Fortin Dupuis, productrice déléguée du spectacle La Pat'Patrouille, s'est aussi montrée prudente. « On a eu des commentaires sur le stationnement, et on a dirigé les plaintes vers evenko. » Le conseiller municipal de Fabreville Claude Larochelle, du Parti Laval, redoute l'impact à long terme des commentaires négatifs, qu'il impute au laxisme de l'administration Demers. « On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression, regrette l'élu de l'opposition. Les Lavallois ont investi près de 200 millions, et les seuls revenus qu'ils peuvent attendre viennent de la vente de billets. » L'équipe du maire de Laval n'a pas rappelé La Presse.

LA COMMUNICATION

La gestion de crise d'evenko à la suite du concert de The Killers a mis de l'huile sur le feu, selon de nombreux internautes. Les excuses laconiques du gestionnaire publiées sur Facebook et son courriel de réponse automatisé ont alimenté la grogne plutôt que de la contenir. Les commentaires tournent en dérision le fait qu'evenko plaide « le bien-être et la sécurité de tous » pour justifier la longue attente de samedi par un temps glacial. Le promoteur affirme par ailleurs avoir entrepris des actions concrètes pour corriger le tir. Lesquelles ? Impossible de le savoir. La Presse tente sans succès d'obtenir des explications d'evenko depuis samedi soir.

DIFFICILE DE SORTIR

« J'ai assisté à au moins cinq événements à la Place Bell, raconte Normand Boisjoly. Malgré un billet de stationnement prépayé, j'ai dû me taper des files d'attente de voitures interminables, peu importe les quatre approches que j'ai tentées. » Par ailleurs, la police de Laval confirme avoir reçu un appel d'urgence, le 4 janvier à 17 h 02, pour une alerte de monoxyde de carbone dans le stationnement souterrain après l'une des représentations de La Pat'Patrouille. « Nous avons aidé à déplacer les véhicules plus rapidement, explique la porte-parole Évelyne Boudreau. Les responsables ont ajusté la ventilation et la situation est revenue à la normale. » La procédure devait être ajustée hier soir pour le match du Rocket. Les automobilistes paieront dorénavant le stationnement à l'entrée, ce qui permettra d'éliminer les barrières - et les quelque 10 secondes d'attente par véhicule - à la sortie.