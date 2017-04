Friends, la comédie musicale

Selon le Huffington Post, Friends! The Musical! sera écrite par Bob et Tobly McSmith (90210! The Musical! et Katdashians! The Musical!) et présentera quelques chansons qui ont marqué cette série, dont I'll Be There for You.

Pourrons-nous entendre Phoebe Buffay interpréter sa merveilleuse chanson Smelly Cat? C'est ce que nous découvrirons l'automne prochain au Triad Theater.

Les billets seront en vente au mois de juin.