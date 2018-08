Recours de plus de 720 000 $ contre Éric Salvail

Des ex-employés de l'émission En mode Salvail, animée et produite par Éric Salvail, réclament plus de 720 000 $ à leur employeur, rapporte Le Journal de Montréal.

L'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS) a confirmé à La Presse qu'environ une centaine de techniciens, qui participaient à la production de l'émission avant son retrait des ondes, ont déposé « il y a plusieurs semaines » un grief pour récupérer des salaires impayés. La porte-parole de l'AQTIS, Catherine Escojido, a cependant refusé de confirmer la valeur des sommes réclamées par les travailleurs.

En octobre dernier, La Presse publiait une enquête révélant que l'animateur vedette de V Télé était visé par de nombreuses allégations d'inconduite sexuelle. L'émission En mode Salvail a été retirée des ondes dès le lendemain. Moins d'une semaine plus tard, les employés de l'émission apprenaient qu'ils étaient remerciés. « C'est une procédure d'arbitrage prévue dans toute convention collective lorsqu'il y a mésentente entre le syndicat et l'employeur », a résumé Mme Escojido.

Un arbitre a été nommé, et les auditions sont prévues pour décembre prochain.