Stormzy lance une bourse d'études pour étudiants noirs

L'Université de Cambridge, qui arrive en troisième place du classement de Shanghaï 2018 des meilleurs établissements d'enseignement supérieur dans le monde, avait été au coeur d'une controverse en juin, après avoir été contrainte de révéler au Financial Times que plusieurs de ses établissements n'avaient admis aucun ou qu'un seul étudiant noir par an entre 2012 et 2016.

«En tant que minorité, nous sommes encore sous-représentés dans les meilleures universités», a déploré le chanteur noir sur sa page Facebook. «Je souhaite que cette bourse nous rappelle que nous sommes plus que capables d'étudier dans des établissements de ce niveau».

Ce projet, annoncé le jour des résultats du A-Level, équivalent britannique du baccalauréat, vise à encourager les étudiants issus de minorité à postuler à Cambridge. La bourse, financée par l'artiste de 25 ans, couvrira la scolarité et une partie des frais annexes de deux étudiants pour la rentrée 2018, et de deux autres l'année suivante.

L'Université de Cambridge a précisé que ces bourses seraient attribuées pour une durée de quatre ans maximum, pour un montant allant jusqu'à 18 000 livres (30 200 $) par bourse et par an.

«Ces bourses sont un encouragement pour des étudiants noirs qui, autrement, auraient pu se sentir incapables de venir à Cambridge», a déclaré le vice-président de l'université, Stephen Toope, dans un communiqué.

«L'an dernier, 58 nouveaux étudiants noirs sont arrivés à Cambridge», a-t-il précisé. «C'est un nombre record, mais ce n'est pas autant que ce que nous souhaitions. Nous devons redoubler d'efforts pour que ces étudiants postulent, se sentent chez eux ici, et réalisent leur potentiel».

Outre leur origine ethnique, les candidats à cette bourse pour la prochaine rentrée devront avoir été admis à Cambridge, et avoir déposé une demande de bourse auprès de l'État. Les lauréats seront sélectionnés par un panel selon des critères sociaux-économiques.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 août 2018. «J'ai hâte de voir de jeunes génies noirs réussir grâce à cette bourse», a déclaré Stormzy, lauréat en janvier du Brit Award de l'artiste masculin britannique de l'année.