La liste d'Anne Boyer et Michel d'Astous

Les auteurs Anne Boyer et Michel d'Astous font partie du paysage télévisuel depuis de nombreuses années. Après avoir écrit Les poupées russes, Le gentleman, Nos étés et bien sûr Yamaska, entre autres, ils reviennent cet hiver à TVA avec un nouveau téléroman, L'heure bleue, mettant en vedette Céline Bonnier et Benoit Gouin, et diffusé les mercredis à 21 h.

Documentaire: TDAH mon amour

«C'est un documentaire de Claire Lamarche réalisé pour Télé-Québec qui montre des enfants, des ados et des adultes qui sont aux prises avec un TDAH. Quand tu as un enfant qui n'entre pas dans le moule et que tu l'accompagnes pour que ce soit un adulte responsable et heureux, c'est tout un projet. C'est ce que cette série nous fait réaliser.»

Télévision: Westworld de HBO

«On hésitait entre Westworld et The Crown, qui sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. C'est l'histoire d'une compagnie qui a créé une réalité virtuelle. Ils t'envoient dans un jeu qui ressemble au Far West, tu entres là et tout le monde qui est là, sauf les joueurs, sont des robots. L'idée, c'est que tu viens vivre la personne que tu n'es pas capable de vivre dans ta vie. C'est vraiment intense et très, très bon.»

Littérature: La femme qui fuit, d'Anaïs Barbeau-Lavalette

«Il y a l'écriture, qui est magnifique, mais le sujet est aussi très osé. Tu parles de ta grand-mère, qui a fui ses responsabilités et qui a été le bourreau de sa propre mère. C'est aussi toute une époque qui est décrite dans un style intime. On a beaucoup aimé ça.»

Théâtre: 887, de Robert Lepage

«C'est très intime. Il y a la magie de Robert Lepage, mais aussi une pièce très personnelle. C'est l'ambiance de sa famille quand il était au 887, rue Murray. Il y a quelque chose de très tendre dans cette pièce. C'est du théâtre, mais sans récit particulier. Il n'y a pas de punch. Ça tient de la conférence et du théâtre, de façon extrêmement chaleureuse.»

Musique: Terre originelle, de Sylvie Paquette

«Il s'agit du dernier disque de Sylvie Paquette qui chante les magnifiques poèmes d'Anne Hébert. C'est vraiment très beau, c'est vraiment, vraiment réussi! La poésie d'Anne Hébert est évidemment magnifique, mais le résultat est très élégant. C'est un produit réalisé en toute délicatesse.»