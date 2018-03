Des centaines d'admirateurs aux funérailles de Patrick Bourgeois

Quelques centaines d'admirateurs, amis et artistes ont tenu à rendre un dernier hommage lundi à Patrick Bourgeois, connu surtout pour avoir été le chanteur du groupe Les BB.

Ses funérailles ont été célébrées en après-midi à Sainte-Thérèse dans les Laurentides, en l'église Sainte-Thérèse-d'Avila.

L'auteur-compositeur et interprète est décédé des suites d'un cancer le 26 novembre, à l'âge de 55 ans.

Plusieurs personnalités de la communauté artistique étaient présentes, notamment des membres du groupe Rock et Belles Oreilles (RBO), Guy A. Lepage, Yves P. Pelletier et Bruno Landry, les auteurs-compositeurs-interprètes Sylvain Cossette, Éric Lapointe et Martin Deschamps ainsi que l'animatrice Geneviève Borne.

La famille a d'abord reçu les témoignages de sympathie pendant plus d'une heure. La file était si longue que les admirateurs n'ont pas tous eu le temps d'aller saluer les trois enfants du chanteur et sa conjointe. À la demande de Patrick Bourgeois, le public était le bienvenu.

Sur le parvis de l'église, quelqu'un avait déposé une cage avec une colombe blanche à l'intérieur. Sur la cage blanche se trouvaient plusieurs roses rouges et blanches et, en dessous, une guitare ainsi qu'un écriteau où l'on pouvait lire «Je marcherai sur l'eau, volerai comme l'oiseau, je parlerai aux anges...», des paroles tirées du succès des BB Donne-moi ma chance.

Au début de la cérémonie, les trois enfants du chanteur sont allés déposer une gerbe de fleurs près de son urne.

Pénélope, Ludovick et Marie-William, ainsi que la conjointe de Patrick Bourgeois, Mélanie Savard, ont tous livré un message lors de la cérémonie à l'église.

Particulièrement émue, Mme Savard a dit que la tristesse d'avoir perdu son mari est en partie compensée par la chance d'avoir passé toutes ces années avec lui.

Elle a souligné son grand sens de l'humour et sa capacité à dédramatiser les situations.

«Merci mon chéri pour ce magnifique héritage, avec lequel nous allons continuer la vie sans toi», a-t-elle dit, dans cette même église où ils s'étaient mariés.

Les hommages ont afflué à l'annonce du décès de l'artiste membre des BB, dont faisaient aussi partie François Jean et Alain Lapointe.

Gagnants de plusieurs Félix pour leurs albums, les membres du groupe ont goûté à la popularité à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

La cérémonie s'est terminée sur la chanson Tu ne sauras jamais, interprétée par le bassiste du groupe, Alain Lapointe.

La famille a ensuite relâché la colombe, à l'extérieur de l'église.