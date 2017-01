Bombay: le concert de David Guetta aura finalement lieu dimanche

«Nous avons pu répondre aux exigences de la police en matière de sécurité et les fans qui avaient des billets pour le concert de vendredi pourront venir dimanche», a annoncé le producteur dans un communiqué.

David Guetta, connu entre autres pour ses tubes Titanium et When Loves Takes Over, est très populaire en Inde, et 4000 personnes étaient attendues pour son concert à Bombay.

Il aurait dû commencer sa tournée indienne à Bangalore, jeudi, mais les autorités ont annulé le concert, pour cause d'élection locale le même jour, et estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Le Dj avait mentionné avec tristesse la nouvelle sur Twitter.