Quand Max Richter inspire Angèle Dubeau

Avec la collaboration de Richter

L'équipe de production de Max Richter, indique Angèle Dubeau, a étroitement collaboré à la bonne marche du projet. «Son entourage a été extraordinaire. On a répondu à toutes nos demandes. Richter lui-même a été très rapide à nous répondre.»

Sauf exceptions, les musiques de ce Portrait ont été arrangées par Angèle Dubeau et François Vallières ; elles ont été enregistrées en mai dernier à l'église Saint-Matthieu de Beloeil.

La violoniste et son ensemble ont toutefois fait face à moult difficultés techniques. «Prenons la pièce November, constituée de patterns pianistique, accords décomposés qu'il arpège à sa manière. Lorsque je me suis mise à jouer la partition, je devais régulièrement m'étirer pour ne pas me faire mal, puis je recommençais. Au départ, j'avais le net sentiment que ce n'était pas vraiment jouable pour le violon et... je m'y suis finalement habituée.»

Dans la pièce The Journey, not the Destination, Angèle Dubeau a intégré l'électroacoustique pour la première fois.

«À Thierry Gauthier, j'ai fourni un canevas qui le laissait créer avec ce qui avait été déjà fait par les instruments. L'assemblage des deux dimensions sonores visait une osmose. J'ai d'abord créé l'atmosphère de la pièce avec les cordes tout en prévoyant de l'espace pour l'électronique. Nous avons ensuite marié les deux. Je suis fière de mon coup!»

Nouveau départ

Inutile d'ajouter qu'elle pourrait nous refaire le coup, car sa carrière est loin d'être terminée, même si la boucle de ses longues tournées se bouclera à la fin de 2018, comme elle l'avait annoncé en janvier dernier. Le cycle québécois se conclura à la Maison symphonique les 1er et 2 décembre.

«Ce n'est pas un arrêt, c'est un nouveau départ, martèle Angèle Dubeau. Je vais jouer tout autant et je pourrai apprendre du nouveau répertoire. Je veux avoir le temps d'aller au bout de mes idées, et si j'en demande moins à mon corps, ça pourra durer plus longtemps. Tellement de choses à faire ! Il y a des courants nouveaux à explorer, c'est vivifiant. Tant que ça va m'allumer, je vais continuer. J'ai encore la passion.»

POST-MINIMALISME. Portrait: Max Richter. Angèle Dubeau & La Pietà. Analekta.