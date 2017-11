Benny Andersson: béni d'ABBA...

On y découvre en revanche une facette moins connue de Benny Andersson. Celle d'un compositeur éclectique qui n'en est pas à sa première incursion en dehors de la pop. Depuis la fin d'ABBA, le musicien a en effet participé à une foule de productions aussi variées que le travail choral, les spectacles pour enfants et fait beaucoup de musique folklorique suédoise, à l'accordéon, avec son ensemble BAO (Benny Anderssons Orkester).

L'héritage d'ABBA

Cela dit, le patrimoine d'ABBA l'occupe encore beaucoup. Même si le groupe a déposé les armes en 1982, ses chansons continuent d'être jouées sous diverses formes, ce qui lui demande encore de l'énergie.

Le musicien met notamment les dernières touches à la trame sonore du prequel du film Mamma Mia! (Here We Go Again), dont la sortie est prévue l'an prochain.

Il suit aussi d'un oeil «intrigué» ce projet de spectacle numérique lancé par le producteur anglais Simon Fuller (American Idol, Spice Girls), où des avatars des membres d'ABBA se produiront sur scène, avec de vrais musiciens. Un intéressant compromis pour ceux ou celles qui espèrent encore une réunion de Benny, Bjorn, Agnetha et Frida...

À la question «De quelle époque seront les avatars en question?», Benny répond de but en blanc: «On nous a donné le choix. Vieux ou jeunes. Les filles ont proposé 1979 parce qu'elles auront la silhouette qu'elles avaient en 1979... Assez drôle.»

Le spectacle avatar devrait prendre la route vers le printemps 2019. Souhaitons qu'il s'arrête au Québec, d'autant que les vrais ABBA, eux, ne s'y sont jamais produits de leur vivant.

«Edmonton, Calgary, oui... mais Montréal, non, je ne pense pas. À moins que je me trompe», lance-t-il, un doute dans la voix.

INSTRUMENTAL. Piano. Benny Andersson. Deutsche Grammophon/Universal.