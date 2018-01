À vos écouteurs en 2018

CINQ ARTISTES À SUIVRE

Fouki - Printemps

Pourquoi le label rap québécois notoire 7ième ciel a-t-il recruté le jeune Montréalais FouKi? La réponse est simple: «Il est l'artiste le plus intéressant et prometteur de la relève hip-hop au Québec.» Un premier album officiel sortira au printemps, avec des collaborations avec Mike Shabb, Kevin Na$h et Vendou. Épaulé par son producteur QuietMike, FouKi a déjà publié de nombreux extraits.

Joe Fox - Date à déterminer

Il a fait beaucoup parler de lui en 2015 pour avoir prêté sa voix et son talent à A$AP Rocky. L'an dernier, Nas a insisté pour chanter sur sa chanson What's The Word. Joe Fox se dit aussi un grand admirateur du groupe britannique The Kinks. C'est en 2018 que l'Anglais devrait enfin sortir son premier album. Avec ses chansons folk infusées de blues, Joe Fox suit les pas des Black Keys, avec la douceur d'un Michael Kiwanuka. Il jouit d'un grand don de mélodiste.

Jessie Reyez - Date à déterminer

D'origine colombienne, la chanteuse torontoise Jessie Reyez n'a pas encore de premier album officiel mais un excellent EP à fleur de peau. Pourtant, Jimmy Fallon l'a déjà invitée sur son plateau et Billboard a statué qu'elle était une future reine du R&B. La jeune femme chante aussi sur le tube de 2017 Hard To Love de Calvin Harris. Universal Canada, qui la représente, confirme qu'on devrait entendre parler d'elle en 2018 avec un premier album. Il y a par ailleurs deux autres jeunes femmes à suivre cette année: les rappeuses Ms Banks et Cardi B.

PRETTYMUCH - Date à déterminer

Seulement quatre extraits et déjà des dizaines de milliers d'admirateurs. Pour le meilleur ou pour le pire, retenez ce nom: PRETTYMUCH. Il s'agit du prochain boys band américano-canadien «assemblé» par Simon Cowell et composé d'Austin Porter, Nick Mara, Edwin Honoret, Brandon Arreaga et Zion Kuwonu. De la pop de son temps avec du rap et des harmonies vocales R&B.

Dave Chose - 27 avril

L'exaltant refrain de son premier extrait, Chez Françoise, le confirme: malgré son nom, Dave Chose ne donne pas dans le folk ordinaire et générique. Recruté par Bonsound, le Jeannois d'origine lancera son premier album le 27 avril. Il a fait équipe avec Benoît Bouchard, Jonathan Bigras et Nicolas Beaudoin, en plus de collaborer avec Julien Sagot, Dany Placard et Alex McMahon. La preuve que Dave Chose peut prendre de multiples directions musicales.