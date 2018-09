Anna Calvy: classicisme rock présumé, mélange des genres ****

Alain Brunet

Le troisième opus studio de la Britannique Anna Calvi en sept ans se veut une oeuvre rock dont les rimes se penchent sur le désir, la conquête, la dialectique étrange entre la fragilité et la force des êtres, la fluidité des genres et de la sexualité (Don't Beat The Girl Out Of My Boy, dit la chanson), le libre arbitre, la maîtrise de la destinée.