A$AP Mob: le mois A$AP ***1/2

Le collectif A$AP Mob, mené par le charismatique A$AP Rocky, a voulu démontrer pendant tout le mois d'août qu'il est parmi les plus talentueux et prolifiques de la scène hip-hop américaine.

Pas moins de trois albums de la formation d'Harlem ont été lancés dans les dernières semaines. Le point culminant est le deuxième chapitre des Cozy Tapes, Too Cozy, qui rassemble tous les membres du groupe et une foule d'invités, dont Frank Ocean, Joey Bada$$ et ScHoolboy Q.

On a affaire ici à une grandiose exhibition de style où le propos se limite à raconter les joies et libertés de la vie de rappeur. Pour apprécier au maximum, il faut idéalement mettre la basse au maximum - la majorité des beats vibrent à souhait.

Pour plus de profondeur, 12 d'A$AP Twelvyy, lancé le 4 août, propose une bonne incursion dans le New York sous-terrain livré avec un flow des plus efficaces. Entre les deux, il y a le mixtape Still Striving d'A$AP Ferg, devenu le membre le plus constant d'A$AP Mob.

Énergique, entraînant et confiant, il reste le maître de son album même s'il est épaulé par des vedettes telles Cam'ron, Lil Yachty, Migos, Busta Rhymes et Snoop Dogg.

* * * 1/2

Rap. Cozy Tapes Vol. 2 - Too Cozy. A$AP Mob. RCA.