No Plan: Bowie en rappel ****

Un an après sa mort, David Bowie nous revient avec ce mini-album numérique de quatre chansons: la magistrale - et toujours émouvante - Lazarus et trois titres inédits qui figuraient sur l'album double de la pièce de théâtre musical Lazarus, paru en octobre dernier, mais qu'on peut désormais se procurer séparément.

Appuyé par les musiciens de jazz qui l'accompagnaient sur l'album Blackstar, Bowie y chante des personnages égarés, troublés, blessés dont la rédemption n'est jamais acquise, qui correspondent vraisemblablement à Thomas Newton, l'extraterrestre au coeur du spectacle Lazarus.

On renoue avec plaisir avec l'artiste inclassable à qui tout semblait possible: le crooner de No Plan, le rockeur agité mais toujours mélodique de Killing a Little Time et celui dont la pop-rock accrocheuse n'est pas pour autant rassurante (When I Met You).

Et on regrette encore un peu plus qu'il ne soit plus là pour nous étonner.

* * * *

ROCK. No Plan. David Bowie. Sony Music.