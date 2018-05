 Nine Inch Nails vendra ses billets uniquement aux guichets 

Le groupe américain de rock industriel Nine Inch Nails va vendre presque tous les billets de sa tournée nord-américaine dans des points de vente physique pour éviter les abus liés à internet et aux revendeurs.

Agence France-Presse NEW YORK

L'annonce correspondait avec la sortie d'un mini-album de six morceaux, intitulé Bad Witch.

Une «quantité limitée» de places sera proposée sur internet à une date ultérieure, encore non précisée, mais pour l'essentiel, les billets de la tournée nord-américaine intitulée Cold and Black and Inifinite ne pourront être achetés qu'aux guichets.

«La promesse d'un monde rendu meilleur par les ordinateurs et la connectivité en ligne est un échec», a écrit le groupe dans un message posté sur son site officiel, «en particulier quand il s'agit de billets» de spectacle.

«Tout dans ce processus est pénible et tout le monde y perd, à part les revendeurs», ajoutent les Nine Inch Nails, qui fêtent cette année leurs trente ans d'existence.

«Nous avons décidé d'essayer quelque chose de différent qui sera sans doute également pénible, mais d'une façon différente», explique le groupe.

La tournée compte 26 dates de septembre à décembre dans des salles de jauge moyenne, comme le Radio City Music Hall (environ 6000 places) de New York ou le Palladium à Los Angeles (un peu moins de 4000 places).

Les Nine Inch Nails y partageront l'affiche avec le groupe écossais de rock alternatif Jesus and Mary Chain.

Cette tournée nord-américaine suivra une tournée d'été avec la presque totalité des dates à l'étranger, principalement en Europe, dont les billets sont, eux, en vente sur internet.

Depuis plusieurs années, le système de vente des billets sur internet est la proie de revendeurs, qui utilisent des logiciels, les «bots», pour acheter instantanément le plus de places pour des spectacles très demandés, grillant la politesse aux acheteurs particuliers.

Ils proposent ensuite ces billets sur le marché secondaire à des prix qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de fois le prix d'origine.

Pour son spectacle intimiste à Broadway, démarré en octobre, le chanteur Bruce Springsteen a collaboré avec le géant du secteur Ticketmaster pour contourner ces revendeurs en utilisant un dispositif spécial de «fans vérifiés».

Quant aux producteurs de la version new-yorkaise d'Harry Potter et l'Enfant Maudit à Broadway, ils ont mis en place un filtre qui nécessite que chaque personne intéressée par un billet s'enregistre.

Elle est ensuite tirée au sort, puis invitée à une vente en ligne, réservée aux seuls inscrits.