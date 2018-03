Céline Dion annule d'autres spectacles

De nombreux fans, dont plus de 200 membres du fan-club The Red Heads, faisaient le voyage pour participer à ce grand événement.En janvier dernier, Céline Dion avait annulé une série de représentations en évoquant une «irritation à la gorge causée par un rhume». Elle devait remonter sur scène mardi prochain et donner plusieurs concerts d'ici au 18 avril. Hier, son équipe a annoncé que toutes ces représentations étaient annulées.

«Depuis plus d'un an, Céline souffre d'un trouble à l'oreille moyenne connu sous le nom de trompe d'Eustache Patulous, qui lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile. Jusqu'à maintenant, Céline avait réussi à soulager ses symptômes grâce à des traitements variés sous forme de gouttes. Mais depuis quelques semaines, ces traitements ne font plus effet, obligeant Céline à subir une intervention chirurgicale minimalement invasive», explique le communiqué publié sur les réseaux sociaux de l'artiste.

Quant à la principale intéressée, elle a indiqué: «La chance n'a pas été de mon côté dernièrement... J'avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont prévu un voyage à Las Vegas pour voir mon spectacle. Je sais à quel point c'est décevant. Je suis extrêmement désolée.»

Des admirateurs déjà sur place

Depuis quelques jours, des fans de partout dans le monde déposent leurs valises dans la ville du Nevada. Ils comptaient voir leur idole en spectacle et célébrer son 50e anniversaire, le 30 mars.

Plus de 200 membres du fan-club The Red Heads, dont plusieurs viennent d'Europe, d'Asie et du Canada, planifient ce moment depuis des mois.

«Là, je vous dis, les gens sont affolés ! Mon cellulaire n'arrête pas de sonner!», a confié à La Presse Line Basbous, cofondatrice de The Red Heads, qui vit à Montréal. Elle raconte notamment qu'une des membres qui vit en Islande, Ester, était dans l'avion en direction de Las Vegas lorsque la nouvelle est tombée, hier en début de soirée.

Jointe par La Presse, elle a expliqué: «Je suis venue spécifiquement pour la voir. Je suis donc vraiment sous le choc. Je ne suis pas heureuse d'être en Amérique en ce moment. Si j'avais appris la nouvelle [hier] matin, je n'aurais pas fait le voyage.»

Elle a ajouté: «Je m'inquiète vraiment pour Céline. Elle est malade depuis longtemps et je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas décidé plus rapidement de passer à l'action [pour se guérir]. J'espère que l'opération va être un succès. Si non, je m'inquiète beaucoup pour le futur.»

«Il y a déjà des fans sur place. Ils viennent de partout dans le monde, mais partout. Je sais que ça paraît surréaliste pour vous, mais c'est sérieux pour nous! C'était un des événements les plus gros que nous organisions.»

Ces admirateurs avaient préparé des surprises pour l'anniversaire de leur idole, notamment une envolée de (faux) papillons lumineux pendant le concert du 30 mars. Leur souhait était d'en lancer plus de 5000.

«Puisque c'était la première fois qu'elle devait chanter le jour de son anniversaire, nous avions pris ça comme un appel du pied. Nous nous sommes dit qu'elle voulait célébrer son anniversaire avec nous!», nous a indiqué Line Basbous, qui a cofondé le fan-club en France, il y a 10 ans.

Après cette fameuse représentation au Colosseum, les Red Heads avaient prévu danser toute la nuit dans une des plus grandes suites du Caesars Palace, qu'ils avaient louée.

Comme la plupart des autres membres, Line Basbous ne peut annuler ses billets d'avion et atterrira demain à Las Vegas. Il était encore trop tôt, hier soir, pour évoquer de nouveaux plans. «Je ne sais vraiment pas ce que nous allons faire... Un "after-party" sans spectacle, c'est étrange. Se rendre près de chez elle pour lui offrir les surprises? Je ne sais pas vraiment», a-t-elle confié, abasourdie.

Les détenteurs de billets seront bien entendu remboursés. Céline Dion prévoit être en bonne santé pour la prochaine série de spectacles prévue dès le 22 mai, toujours à Las Vegas. Une tournée en Asie doit suivre en juin et en juillet.