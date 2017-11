Patrick Bourgeois, chanteur des BB, s'est éteint

Le groupe sort un deuxième album en 1991, Snob, qui sera encore plus populaire que le précédent. Trois cent mille copies seront vendues et trois autres chansons se trouveront une place parmi les palmarès: Snob, Donne-moi ma chance et Seul au combat. Cinq fois candidat au gala des Félix en 1992, il rafle de nouveau celui remis au groupe de l'année.

Devenus les BB, les trois musiciens sortent un premier album en 1989. Les chansons Loulou, Fais attention et T'es dans la lune les propulsent vers les sommets. Selon le site de Québec Info Musique, ils écouleront 200 000 exemplaires de l'album. L'album leur permet aussi de rafler trois Félix en 1990, dont celui pour le groupe de l'année, l'album rock de l'année et le spectacle rock de l'année.

Après avoir collaboré avec Rock et Belles Oreilles, Patrick Bourgeois avait formé, avec Alain Lapointe et François Jean, le trio Beaux Blonds. Sous ce nom, ils ont participé à Vis ta vinaigrette , de Marc Drouin.

L'année suivante voit la sortie d'un album live, Une nuit avec les B.B..

Après un troisième album studio en 1994, le groupe décide de se séparer.

Patrick Bourgeois poursuit ses activités de musicien, sortant deux albums solo en 1998 et en 2001. Il tente d'ajouter des cordes à son arc en animant la version québécoise d'un jeu télévisé américain, Fa Si La Chanter, sur les ondes de Radio-Canada en 1997-1998.

Lui-même se moquait un peu de cette expérience. «La partie rebelle de ma vie! J'ai revu l'émission l'autre jour. Oh boy! Maudit YouTube! C'était un beau défi payant. Mais c'est comme si Jim Morrison était allé animer The Price Is Right!», avait-il confié à une journaliste de La Presse en 2008.

Les BB tentent de se reformer plusieurs fois, la dernière fois en 2015, mais le succès ne sera pas au rendez-vous.

Patrick Bourgeois demeure impliqué dans le domaine musical, passant derrière les consoles.

Le chanteur aura la grande joie de voir son fils Ludovic enlever les grands honneurs lors de la cinquième saison de La Voix, en 2017. Il avait d'ailleurs enregistré une vidéo pour encourager son fils.

Ludovic a annoncé sur la page Facebook qu'il partageait avec son père qu'une «cérémonie aura lieu bientôt et le public et les amis pourront se rassembler pour commémorer ce chanteur auteur compositeur et réalisateur présent dans le paysage musical du Québec depuis les 30 dernières années».

Réactions

«Mon beau et grand Patrick, mon partenaire de vie des dix-sept dernières années nous a quitté ce matin des suites du cancer qui l'incombait depuis plusieurs mois. Il a livré une dure bataille à la maladie, mais son corps n'en pouvait plus. Il est mort paisiblement dans mes bras. Son légendaire sens de l'humour et son magnifique sourire sont restés en lui jusqu'à la toute fin. Il fut le leader des B.B, un chanteur, un auteur-compositeur et un musicien hors pair pour qui la musique avait une grande importance. Il fut pour nous sa famille et ses amis un grand homme, un père impliqué et dans les derniers mois un combattant toujours positif face à la maladie. Cordialement.»

- Sa conjointe Mélanie Savard (Facebook)

«Mon ami Patrick Bourgeois qui a travaillé avec RBO est décédé aujourd'hui à la suite d'une longue maladie. Triste nouvelle. Condoléances à Mélanie, leur fille et Ludovick.»

- Guy Lepage (Twitter)

«Si jeune... si injuste. Mes plus sincères condoléances à ses enfants sa famille, sa garde rapproché.»

- Ariane Moffat (Twitter)

«Patrick Bourgeois aura marqué la musique pop au Québec. Il était un excellent mélodiste. Les parfums du passé resteront présents pour encore longtemps. Salut, Patrick»

- Annie-Soleil Proteau (Twitter)

«Cette nouvelle m'attriste profondément. Condoléances à la famille de Patrick Bourgeois. J'ai eu la chance de connaître cet homme gentil au grand sens d'humour et à la voix extraordinaire. Repose en paix.»

- Patrice Groulx (Twitter)

«Han (...) tellement triste ... Le chanteur des BB, Patrick Bourgeois, n'est plus.»

- Elsie Lefebvre (Twitter)

«Inoubliable époque.. inoubliable chanteur... RIP Patrick Bourgeois...»

- Sonia Benezra (Twitter)