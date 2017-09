Le nouveau clip sensuel de Pierre Lapointe

> Voyez le vidéoclip

Tourné dans le beau décor aux teintes crépusculaires de Pascal Blanchet, Sais-tu vraiment qui tu es est réalisé par Lapointe et Philippe Craig, sous la direction photo de Marc Simpson.

Références aux marins de Fassbinder, étreintes torrides et masculines, la pièce est à la fois un hymne à l'amour et une complainte aux désirs inassouvis. Le coeur a ses raisons que Lapointe sait mettre en mots et en images.