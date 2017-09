 Arcade Fire au Centre Vidéotron: «Le spectacle va avoir lieu» 

(Québec) Malgré une vente de billets en deçà des attentes, le premier spectacle de la tournée nord-américaine d'Arcade Fire va bel et bien avoir lieu mardi à Québec. Le groupe montréalais ne sera donc pas le prochain à annuler son spectacle au Centre Vidéotron.

Au printemps passé, The Weeknd et les Red Hot Chili Peppers avaient coup sur coup annulé leur prestation dans la Vieille Capitale. Les groupes n'avaient pas ouvertement cité des ventes de billets décevantes, mais respectivement une intoxication alimentaire et un conflit d'horaires.

Des observateurs avisés avaient toutefois remarqué que, pour ces deux groupes, l'activité aux guichets était au ralenti.

Selon nos informations, la vente de billets pour le spectacle d'Arcade Fire à Québec est « moyenne » et « en deçà des attentes ». Sur des sites de revente en ligne, on pouvait même trouver la semaine dernière des billets à 16$. Il y a par ailleurs en ce moment plusieurs concours, dans des stations de radio de Québec, des bars et des restaurants, qui offrent aux gagnants des billets pour le spectacle.

Mais Québecor, gestionnaire de l'amphithéâtre, assure que le spectacle aura bel et bien lieu. « Le spectacle d'Arcade Fire va avoir lieu. Il va quand même y avoir une foule intéressante », indique David Messier, directeur des communications du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

LA CONFIGURATION EN CAUSE ?

C'est donc à Québec qu'Arcade Fire lancera sa tournée nord-américaine, un peu plus d'un mois après la sortie de son nouvel album, Everything Now. Il s'agit d'un rare passage du groupe dans la capitale. Il ne s'y était produit qu'une fois, en 2010, lors du Festival d'été.

Le groupe va déployer pour sa tournée une scène centrale, comme « un ring de boxe », expliquait récemment Win Butler à La Presse. Cette configuration permet d'avoir des spectateurs tout autour de la scène, sans sacrifier de places.

C'est peut-être ce choix qui explique que des billets sont encore en vente dans tous les arénas de la nouvelle tournée, comme à Montréal, où le groupe se produira le 6 septembre.

« Tout ce que je peux dire, c'est que la vente de billets va relativement bien à Montréal. Il reste des billets, oui, mais il s'agit d'une scène centrale, alors il y a beaucoup de billets à vendre », dit Christine Montreuil, d'evenko.

ELVIS À GUICHETS FERMÉS

Les derniers mois n'ont pas été que négatifs, bien entendu, au Centre Vidéotron. L'amphithéâtre a connu de belles foules pour certains spectacles. Le 16 août dernier, par exemple, 13 000 nostalgiques du King ont assisté à Elvis Experience, un spectacle hommage.

« On est sur une bonne séquence : il y a eu Elvis Experience, Bruno Mars, Ed Sheeran, Iron Maiden... Ç'a été des super hits », fait valoir David Messier.

Mais d'autres artistes attirent moins les foules. C'était le cas de The Weeknd, c'est celui d'Arcade Fire et ce serait aussi celui de Katy Perry, qui doit se produire le 9 octobre.

Selon des chiffres de l'administration du maire Régis Labeaume, la Ville de Québec a dû débourser 3,7 millions de dollars en 2016 pour payer et entretenir le Centre Vidéotron. En 2011, la maire estimait qu'il en coûterait tout au plus 600 000 $ par année.

À l'époque, d'après ses analyses, la Ville pensait pouvoir tirer 2,8 millions annuellement de la vente de billets. Québec touche 10 % du prix d'un billet jusqu'à concurrence de 4 $. Or, pour 2016, la Ville a plutôt reçu 1,2 million.