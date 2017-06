 Le rappeur Prodigy de Mobb Deep est mort à l'âge de 42 ans 

Associated Press New York

Le relationniste du rappeur a déclaré par communiqué, mardi, que Prodigy avait été hospitalisé il y a quelques jours à Las Vegas à la suite de «complications liées à une crise de drépanocytose». Prodigy était atteint de cette maladie depuis sa naissance et se trouvait à Las Vegas pour un spectacle.

La cause exacte de la mort n'était pas claire, a ajouté le représentant.

Le coroner du comté de Clark, John Fudenberg, a dit à l'Associated Press, à Las Vegas, qu'il pourrait avoir besoin de jusqu'à six semaines pour déterminer la cause du décès. La mort n'est toutefois pas considérée comme suspecte et la police de Las Vegas n'a pas été appelée pour enquêter.

Prodigy est né à New York. Il a connu le succès dans les années 1990 avec son collègue Havoc dans le duo Mobb Deep. Ses succès incluent Quiet Storm avec Lil Kim, Shook Ones (Part II) et Hey Luv (Anything).