Céline Dion en Europe: un nouvel état d'esprit

Les préparatifs

Céline Dion et son équipe ont répété à Las Vegas pas moins de 48 chansons pour les deux spectacles qu'elle donne en Europe : celui en anglais - à l'exception de la chanson Pour que tu m'aimes encore - qu'elle a donné à Copenhague et l'autre en français qu'elle présentera dans six villes françaises, en commençant par Bordeaux le 29 juin. «Le répertoire est complètement différent de l'an dernier. C'est très généreux comme spectacle. Il n'y a aucune chanson que les fans voudraient entendre qui n'est pas là», dit Scott Price. Comme l'an dernier, Céline Dion est accompagnée par une vingtaine de musiciens: huit cordes et cinq cuivres, en plus des six musiciens et trois choristes de son groupe habituel.

L'état d'esprit

L'état d'esprit actuel de Céline Dion se reflète dans ce nouveau spectacle. «C'est plus rock and roll. C'est sûr que René [Angélil] est toujours présent, mais elle n'est plus dans le deuil comme l'année passée, dit Price. Ça se sent dès le début du show. Mais il y a évidemment un petit moment d'émotion quand elle chante The Colour of My Love, la chanson de son mariage.» La chanteuse parle un peu de son mari disparu, mais on ne le voit pas à l'écran comme l'an dernier, indique Yves Aucoin: «On n'est pas dans cet esprit-là du tout, on a un show beaucoup plus positif. L'an dernier, elle était encore en deuil, donc on faisait un show plus en douceur, mais cette année, c'est un show qui brasse, un show d'aréna, avec plus de changements de costume.»

La musique

Par rapport au spectacle en français de 2016, qui faisait la part belle à des chansons moins connues, Céline Dion opte davantage pour ses grands succès cette fois-ci. Mais elle intègre dans son programme des titres qu'elle n'a pas chantés depuis un certain temps. «Refuse to Dance, c'est quand même une chanson de 1993 et ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à ça, dit Yves Aucoin. Misled, Treat Her Like a Lady, ce sont plus des hits, mais qu'elle n'a pas chantés énormément. [Jeudi] soir, elle a eu droit à une ovation après That's the Way It Is, qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Et tout le monde chantait avec elle Think Twice, qui a beaucoup marché en Europe, mais qui est moins connue en Amérique.» En France, elle interprétera quatre ou cinq chansons de son plus récent album, Encore un soir, mais elle chantera également un succès comme Je sais pas, qu'elle n'avait pas retenu l'an dernier. «Il y a pas mal tous les classiques de Céline en français, mais à la sauce Scott Price. Dans les arrangements de cordes et de cuivres, on va beaucoup plus loin que l'année passée. Par moments, tu as l'impression que c'est Tower of Power sur scène», dit Yves Aucoin en riant.

La facture visuelle

Dans ce spectacle, Céline Dion chante coup sur coup How Does a Moment Last Forever, associée au film Beauty and the Beast lancé cette année, puis la chanson Beauty and the Beast qui a remporté un Oscar en 1992. «Disney nous a permis d'utiliser des images du nouveau Beauty and the Beast», indique Yves Aucoin, qui, pour la conception vidéo de ce nouveau spectacle, s'est adjoint Nelson de Robles, un ancien de Moment Factory qui travaille aujourd'hui pour le studio montréalais BLVD. Vers la fin du spectacle, Céline Dion se lance dans un medley dance où elle mêle à ses propres chansons Black or White de Michael Jackson. «Sur le grand écran, ce n'est pas le jeune Macaulay Culkin qu'on voit comme dans le vidéoclip de Michael Jackson, c'est René-Charles et ses copains, explique Yves Aucoin. On a filmé ça à Las Vegas. René-Charles rappe bien, il bouge bien, il danse bien. Et à la fin du rap, on aperçoit les deux jumeaux de Céline dans un petit clin d'oeil.»

La suite des choses

Pour cette tournée, Céline Dion a fait appel à Dave Platel, le bras droit de René Angélil à Toronto, qui avait perdu son poste lors de la restructuration orchestrée par Aldo Giampaolo. L'imprésario, qui a remis sa démission plus tôt cette année, n'a pas encore été remplacé. «Mais c'est la même équipe de tournée depuis longtemps, rappelle Yves Aucoin. Après ça, je pense que Céline va prendre tout l'été pour réfléchir à la suite des choses. C'est elle qui a le dernier mot.» Il y a également le prochain album en anglais qui est en cours de production, mais dont on ignore encore la date de parution. C'est Sony New York qui est responsable de ce projet et il faut s'attendre à ce que les auteurs-compositeurs des chansons en assurent également la réalisation, comme cela s'est souvent fait pour ses albums en anglais, estime Scott Price. Dans le spectacle actuel, Céline Dion chante deux chansons récentes: Recovering, que lui a écrite P!nk, et How Does a Moment Last Forever, du film Beauty and the Beast. «C'est fort possible que Recovering soit sur l'album, mais How Does a Moment Last Forever, je ne sais pas», indique Scott Price.