Où s'en va le rock?

Le rock n'est pas fort, mais il n'est pas mort. Alors que le rap et le hip-hop dominent les palmarès des radios commerciales, de ventes d'albums et d'écoute en ligne, les amateurs de six cordes semblent traverser une crise existentielle. Discussion avec trois groupes rock québécois qui proposent (ou proposeront bientôt) un nouvel album.

Le Trouble: influence rock

Plus récent album: Making Matters Worse (sorti mardi)

Label: Indica

Style: Pop-rock, indie rock

Même s'il navigue dans les eaux de l'indie rock, le quintette Le Trouble n'est pas du genre à s'ancrer aux clichés du genre. À preuve: les deux représentants du groupe nous donnent rendez-vous... dans un douillet salon de thé du Plateau. Le genre d'endroit où la vaisselle est fragile et la conversation, chuchotée. «Je devrais peut-être renverser la table de scones à la fin de l'entrevue pour faire plus rock?», plaisante le chanteur Michael Mooney.

Notre discussion sur la pertinence du rock en 2017 s'engage donc à voix basse au-dessus des théières fumantes. Le genre a-t-il dit tout ce qu'il avait à dire? La question ne semble pas préoccuper outre mesure Maxime Veilleux, guitariste. «On n'essaie pas de réinventer quoi que ce soit, ou de trouver un nouveau son à tout prix, explique-t-il. On ne se restreint pas à un style.»

Il note du même souffle que l'empreinte du rock se découvre un peu partout. «Son influence sur la musique d'aujourd'hui est indéniable, juge-t-il. Le rock n'est plus la musique de la jeunesse, c'est vrai. Mais on l'entend dans la musique de Kendrick Lamar et de Kanye West. On le sent dans leur attitude.»

Son collègue et ami Michael Mooney va plus loin: pour lui, l'esprit du rock plane sur le monde occidental au sens large. Il cite la mode vestimentaire. «Regarde juste la façon dont les gens s'habillent aujourd'hui... C'est très rock! Tout le monde porte des jeans, même les comptables!»

Se faire plaisir

Ne pas trop se prendre au sérieux. Avoir du plaisir. «Jammer» entre amis. Les gars du Trouble égrènent les valeurs qui ont mené le groupe vers les riffs doux et les mélodies accrocheuses au coeur de son identité.

«On a toujours eu cette idée d'avoir un son pop, mais sans compromettre l'attitude rock, justement. On se fait plaisir à nous-mêmes en premier», explique Michael Mooney.

Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Insatisfait d'une première version de son nouveau disque (Making Matters Worse, dont le lancement est prévu le 9 février au Petit Campus), Le Trouble a pris quelques semaines pour retravailler des chansons et en écrire de nouvelles. «Ça ne sonnait pas comme on voulait, explique Maxime Veilleux. En fin de compte, on a voulu prendre notre temps. Ça peut être difficile de garder les choses simples!»

De toute façon, c'est sur scène que les gars du Trouble prennent leur pied. Ils sillonneront d'ailleurs les routes du Québec, et possiblement de l'Europe, au cours des prochains mois. «Voyager et donner des spectacles, c'est notre récompense, affirme le guitariste. C'est là où on aime être. Le show peut être incroyable ou difficile... mais il n'est jamais ennuyeux.»

Les théières sont vides, la conversation se termine. Michael Mooney fixe la table de scones un instant... et se sert un petit gâteau.