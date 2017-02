Lady Gaga en duo avec Metallica aux Grammy

La chanteuse pop est une habituée de la remise de prix, où elle notamment assuré l'an dernier l'hommage à David Bowie.

Le groupe Metallica, quant à lui, ne s'est pas produit sur la scène des Grammy depuis 2014, aux côtés du pianiste classique Lang Lang.

Il est cette fois finaliste dans la catégorie Meilleure chanson rock, tout comme David Bowie, Radiohead, Twenty One Pilots et Highly Suspect.

Parmi les autres duos prévus, on retrouve Alicia Keys et Maren Morris ainsi que The Weeknd et Daft Punk.