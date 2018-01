Les humoristes convoitent les «fake news awards»

Frédéric Murphy

La Presse La Presse

Donald Trump a tweeté en début de semaine qu'il allait décerner des prix aux médias les plus malhonnêtes et corrompus de l'année - une remise de prix virtuelle, prévue lundi prochain, qu'il a baptisée les «fake news awards». Cela a frappé l'imaginaire d'animateurs d'émissions de fin de soirée, qui ont décidé de promouvoir leur candidature en parodiant les fameuses publicités «for your consideration» que publient les grands studios à la veille des galas.