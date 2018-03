L'année des découvertes au festival TransAmériques

C'est surtout en danse que les Québécois se démarqueront cette année avec les retours de Benoît Lachambre et Daniel Léveillé, ainsi que la première présence de la chorégraphe autochtone montante Lara Kramer.

Danse

Le FTA s'ouvrira et se terminera en danse cette année. Il accueillera également, pour une première fois, le Suédois Jefta van Dinther et sa pièce Dark Field Analysis mettant en scène deux êtres nus dont on ne sait s'il s'agit d'hommes ou de machines.

Deux autres chorégraphes importants seront de retour cette année: Meg Stuart (Until our Hearts Stops) et Robyn Orlin (And So You See). Enfin, le FTA présentera à la Cinémathèque le film Union of the North, une collaboration entre les Islandais Valdimar Jóhansson et Erna Ómarsdóttir ainsi que le grand artiste visuel Matthew Barney.