La Passion selon saint Luc à Lanaudière

Après l'y avoir jouée le 14 juillet, l'Orchestre symphonique de Montréal l'interprétera en Europe, le 20 juillet au Festival de Salzbourg - et possiblement le 18 juillet à Cracovie, selon nos sources, mais l'entente ne serait pas encore finalisée.

Gregory Charles, directeur artistique du festival, confirme et justifie son choix: «C'est gros, c'est fort, c'est massif. Au-delà de l'absence de référence de tonalité, il n'y a pas de résolution dans cette oeuvre, sauf un véritable moment tonal à la fin, qui vient donner tout son sens au texte religieux et à un mouvement musical qui a dominé le XXe siècle... et que nous n'avons pas encore rattrapé.»