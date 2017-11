Sophie Bienvenu: autour d'elle

Après une année fort occupée, marquée entre autres par la sortie du film Et au pire, on se mariera, Sophie Bienvenu se prépare à vivre un Salon du livre sur les chapeaux de roues. Entretien avec une auteure qui ne manque pas de projets.

Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul Éluard. Et Sophie Bienvenu lui donne raison. Car c'est au Salon du livre que l'auteure de Chercher Sam a rencontré l'éditeur qui allait lui permettre de publier son premier roman jeunesse.

Avec sa belle jaquette jaune, La princesse qui voulait devenir générale, publié aux Éditions de la Bagnole, est un roman féministe qui s'adresse aux enfants de 8 ans et plus. Sophie Bienvenu, invitée d'honneur du Salon cette année, a inventé un personnage qui lui ressemble un peu, la petite Emma, une princesse «hors norme» qui n'accepte pas sa condition de princesse et qui voit beaucoup plus grand. «Je n'avais aucune idée de l'âge auquel je m'adressais en écrivant, je ne connais pas ça, les enfants, avoue-t-elle. Alors j'ai pensé à ce que j'aimais lire quand j'étais jeune...»

Sophie Bienvenu a adoré son expérience et songe déjà à une suite, un roman qui parlera de diversité cette fois. «Mon chum est noir et donc, son fils est noir. Et j'ai réalisé qu'il n'y a jamais de petits garçons noirs dans les livres qu'il lit. Dans les émissions qu'il regarde à la télé non plus, d'ailleurs.»

«Même dans les histoires de petits lapins, le petit lapin qui n'est pas bon à l'école est noir. Ça n'a aucun sens! Alors j'ai vraiment envie d'aborder cette question de façon ludique.»

«Je n'ai pas de message dans mes livres pour adultes, ajoute l'écrivaine, mais quand j'écris pour les jeunes, j'ai l'impression d'avoir une mission.»

Un véritable marathon

Le Salon du livre qui débutait hier est une grande source de stress pour Sophie Bienvenu, qui a reçu récemment un diagnostic de syndrome d'Asperger. «Je n'aime pas trop les foules, les lumières, les textures, serrer des mains, reconnaît l'auteure qui sait maintenant pourquoi elle réagit ainsi à tous ces stimuli. Mais j'adore rencontrer mes lecteurs et avoir des discussions avec eux, alors ça compense. Au final, c'est plus positif que négatif.»