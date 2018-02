 Les prix de la culture: la parole aux consommateurs 

Jonathan voit surtout des spectacles à Montréal et dans la région métropolitaine (il a vu récemment LCD Soundsystem à Laval), mais il s'est rendu à New York il y a une quinzaine d'années pour un spectacle de Björk. Et lorsque sa tournée s'est arrêtée quelques mois plus tard à Montréal, il est retourné la voir sur scène. « Mais d'habitude, quand j'ai vu un artiste une fois, je n'y retourne pas. Ma "bucket list" est de moins en moins longue ! »

Il fréquente parfois les festivals montréalais (FrancoFolies, Festival de jazz, Fantasia) et est depuis ses débuts un fidèle d'Osheaga, mais il se demande s'il y retournera l'été prochain. « Je suis de moins en moins le public cible et c'est moins intéressant pour moi », dit le mélomane de 39 ans.

C'est la musique qui occupe le plus cet analyste d'affaires chez Cogeco. Il voit au moins un concert par mois et, en moyenne, une quinzaine de spectacles de musique par année. Il s'intéresse surtout aux artistes émergents, dont les billets de spectacles ne sont pas trop chers à son avis, mais hésite à débourser davantage pour des artistes populaires. « Payer 200 $ pour voir Adele, je trouve ça trop cher, dit-il. Je ne l'aime pas assez pour ça. Mon plaisir coupable, c'est Katy Perry, mais je trouve aussi ses billets trop chers. »

Jonathan Arès estime à quelque 60 $ par mois le budget qu'il consacre à des sorties culturelles. Il va au théâtre quatre fois par année environ, envisage un abonnement à La Licorne et fréquente peu le cinéma. Et comme de plus en plus de gens, même s'il est abonné à Netflix et au forfait Extra de Tou.tv, il n'est plus câblé et regarde les émissions qui l'intéressent sur le web. « Comme bien des gens qui travaillent dans les télécommunications ! », dit-il.

Thi Be Nguyen et famille.

Thi Be Nguyen, Bruno Demmerle et les enfants

LIEU DE RÉSIDENCE : Pointe-Claire

OCCUPATION : directeurs à la Banque Nationale

SORTIE PRÉFÉRÉE : activités en famille

Au cours des dernières années, Thi Be Nguyen et Bruno Demmerle ont légèrement augmenté leurs sorties culturelles. Parce que les enfants ont grandi, ont plus d'intérêt, plus d'endurance.

Pour cette famille de Pointe-Claire, les sorties familiales ont préséance sur celles du couple, confirment les parents. « Nous sommes heureux de leur offrir de la variété », indique Mme Nguyen qui, comme son mari, occupe un poste de direction à la Banque Nationale.

Loan et Ludwig aiment les musées de sciences et d'histoire, précisent leurs parents. Alors, va pour des visites au Biodôme, au Cosmodôme, au Musée ferroviaire de Saint-Constant, au Centre des sciences, etc. Tous apprécient aussi les festivals de rue. Musées et festivals ont tous deux cet avantage d'être moins chers et de laisser la famille libre de ses mouvements. « On peut aller à notre rythme, dit Bruno. Si on aime un aspect, on peut s'y attarder et même y revenir. »

Durant l'été, à deux pas de la maison, ils font aussi des sauts au Stuart Hall, où il y a toutes sortes d'activités gratuites : expositions, musiques du monde, journées thématiques. « Avec de jeunes enfants, la proximité d'un lieu culturel est importante », relève Thi Be.

Des coupons chez Costco

Selon elle, toute la famille va au cinéma une fois par mois. « Chaque fois, c'est entre 60 $ et 80 $ parce qu'on mange là, dit-elle. C'est une sortie en famille et, donc, on va souvent voir des films pour enfants. Mais comme ils vieillissent, ça se diversifie. On les a amenés voir le dernier Star Wars, et ils ont adoré. » Pour économiser sur les prix d'entrée, ils achètent des coupons chez Costco.

Les sorties de couple ? Oui, ils en font. Mais de façon limitée. Avec le déplacement et la gardienne, les coûts grimpent vite. « Nous sommes allés voir Muse au Centre Bell. Nous avions des billets à 100 $ et nous étions loin de la scène », se remémore Bruno.

Ironiquement, il est relativement facile de se rendre de chez eux au centre-ville pour un spectacle ; c'est le retour qui est plus compliqué. « Avec les travaux de nuit, il y a beaucoup de fermetures de routes, précise Bruno. Et le retour est parfois plus pénible. »

- André Duchesne