Cascades ferme deux usines en Ontario

Les usines de Barrie et de Peterborough fermeront leurs portes au plus tard le 31 décembre, a précisé l'entreprise de Kingsey Falls, ce qui s'inscrit dans le cadre d'efforts de réorganisation et d'optimisation de ses usines ontariennes d'emballage de carton ondulé.

Selon le président et chef de l'exploitation de la division de l'emballage de carton-caisse de Cascades, Charles Malo, la production des deux usines sera « graduellement redéployée » vers les autres installations de la province.

L'entreprise a précisé qu'elle réaffecterait le « plus grand nombre possible » d'employés des usines de Barrie et de Peterborough dans ses autres unités d'affaires.

Cascades fabrique, transforme et commercialise des produits d'emballage et de papiers sanitaires composés principalement de fibres recyclées.